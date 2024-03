Gli rubano la pensione fuori dalle poste, anziano insegue i ladri e viene investito

Brutta disavventura per un uomo di 96 anni residente a Riccione, in provincia di Rimini. L'anziano, dopo aver ritirato la pensione alla posta di via Diaz, stava tornando verso la sua bici quando una donna si è avvicinata, lo ha strattonato e gli ha sottratto il libretto con 1.300 euro appena presi. Il 96enne però non si è dato per vinto. Mentre la ladra fuggiva verso via Santorre di Santarosa salendo su un auto dove un giovane la attendeva al volante, l'anziano l'ha inseguita in sella alla sua bici chiedendo aiuto a gran voce.

A quel punto l'auto è partita, finendo per urtare la bici del pensionato. L'anziano, ferito, è stato condotto in pronto soccorso a Riccione, dove lo hanno poi dimesso con una prognosi di 7 giorni. Alcuni testimoni hanno intanto avvertito i carabinieri che sono giunti sul posto con una pattuglia. Dopo aver avviato le indagini, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il conducente dell'auto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza: si tratta di un 20enne italiano, finito in manette. Proseguono invece le ricerche dell'altra rapinatrice, svanita nel nulla dopo il furto.