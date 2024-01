Cade con lo scooter e sbatte la testa: morto ragazzo di 22 anni

Un ragazzo di soli 22 anni, Santi Placido, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione, il giovane originario di Biancavilla avrebbe perso il controllo dello scooter che stava guidando in via Cavaliere Bosco, rovinando al suolo e sbattendo violentemente la testa.

Un impatto fatale per il 22enne: nonostante il tempestivo intervento del 118, i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Santi Placido è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Biancavilla.Sul posto in cui è avvenuto l'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Santa Maria di Licodia che stanno svolgendo le indagini mirate a ricostruire la dinamica dei fatti. Un'altra giovane vita spezzata, mentre sui social sono decine i messaggi di cordoglio di amici e parenti.