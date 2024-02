Scopre che la fidanzata è incinta, finisce male: arrestato

Non ha gradito il fatto che la sua fidanzata fosse rimasta incinta e ha iniziato a perseguitarla, anche dopo che la ragazza ha interrotto la relazione sentimentale, alcuni giorni fa. Un giovane di 28 anni di Linarolo, piccolo comune in provincia di Pavia, è stato arrestato dai carabinieri, che hanno applicato la cosiddetta flagranza differita, estesa ai casi di "codice rosso", in seguito alla denuncia presentata dalla ragazza, una 27enne.

La storia tra i due era cominciata nel 2021: ben presto sarebbero iniziati i maltrattamenti, psicologici e anche fisici, secondo le accuse. La situazione è precipitata nelle ultime settimane, da quando la ragazza ha scoperto di essere incinta e lo ha detto a lui. Che, per tutta risposta, l'ha perseguitata ancor di più, fino a spingere la 27enne a lasciarlo.

Non solo. Il giovane ha proseguito con le sue condotte persecutorie anche al telefono, fino a quando lei non lo ha denunciato. I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato. Ora si trova nel carcere di Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il codice rosso è la legge del luglio 2019 che rafforza la tutela di tutti coloro che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti. Una legge pensata per velocizzare l'iter giudiziario di questa tipologia di reati, dando una sorta di "corsia preferenziale" più veloce per le denunce e le indagini riguardanti ad esempio i casi di violenza contro donne o minori, e introdurre nuove fattispecie di reato.