Gli autisti di scuolabus positivi alla cocaina

Positivi alla cocaina. Questo il risultato del test antidroga al quale sono stati sottoposti due conducenti di scuolabus. Siamo a Teramo, adesso i due autisti sono stati denunciati e gli è stata ritirata la patente.

I due uomini sono incagliati nei controlli eseguiti dalla polizia stradale in tema di sicurezza nei trasporti scolastici. Gli agenti hanno esaminato le dotazioni degli automezzi ma anche le condizioni psicofisiche dei conducenti. Hanno così accertato, in due occasioni, che gli autisti avevano assunto droga. I due sono stati accompagnati in ospedale per gli accertamenti di secondo livello, che hanno confermato l'esito dei primi. Da qui la denuncia.

