Dorme avvolto da banconote e circondato da "pietre nere" di eroina: arrestato

I carabinieri lo hanno arrestato in un bed and breakfast di San Salvario, a Torino. Davanti ai loro occhi una scena da film. Un uomo era sul letto letteralmente avvolto da banconote e "pietre" di eroina nera. Il 29enne era circondato da un vero e proprio market della droga: oltre all'eroina "nera" aveva parecchio shaboo, la potentissima metanfetamina in cristalli, e poi hashish e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi.

I militari hanno sequestrato 587 grammi di metanfetamina in cristalli, 173 grammi di sostanza stupefacente resinosa riconducibile a oppio, commercialmente conosciuta con il nome di eroina 'nera' o 'black tar', 34 grammi di hashish, suddivisi in ovuli, una dose di eroina, mezzo grammo di cocaina e 14mila euro in contanti. Il 112 era intervenuto dopo la segnalazione di un malore. A causa dell'ingente quantitativo di droga, il ventinovenne è stato arrestato e portato in carcere: è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Non è la prima volta che i carabinieri della compagnia San Carlo sequestrano un considerevole quantitativo di "shabo", metanfetamina nota per gli effetti eccitanti con effetti collaterali devastanti. La cosiddetta "eroina nera" o "black tar" ha invece aspetto simile a pezzi di catrame: è un tipo di eroina "grezza" che genera facile dipendenza.