Lo sfregiano per rubargli cellulare e zainetto, 80 punti di sutura: scattano 11 arresti

Era stata una rapina feroce, un'aggressione brutale e senza senso. Per sottrarre a un ragazzo zainetto e cellulare lo hanno pestato a sangue, sfregiandogli il viso dalla fronte fino al mento. La vittima, un 19enne, è stato medicato con 80 punti di sutura. I fatti risalgono all'agosto scorso, alla stazione Milano Garibaldi. Ieri i presunti membri della gang sono stati arrestati.

Sono 11 uomini, tra i 19 e 36 anni. Tutti cittadini egiziani e tutti, a vario titolo, coinvolti nel pestaggio, in base alle indagini preliminari, secondo quanto riporta MilanoToday. Sono stati individuati dai poliziotti della Squadra Mobile di Milano, guidata da Marco Calì, in collaborazione con gli agenti della polizia ferroviaria, coordinati dalla procura.

Tutto succede una domenica sera, attorno alle 19, nel piazzale Sigmund Freud. La gang di egiziani, stando a quanto emerso, aveva già preso di mira il 19enne e altri suoi amici a bordo di un treno in arrivo da Lecco. Dopo essere sceso dal convoglio, il ragazzo è stato poi circondato dal folto gruppo di nordafricani, armati con lame di ogni genere. E poi malmenato.

Il profondo taglio in faccia è stato provocato probabilmente da un coccio di bottiglia. Oltre al volto sfregiato, il 19enne è stato picchiato con pugni e calci. Anche per questo aveva multiple contusioni in tutto il corpo. La madre del giovane, dopo i fatti, aveva denunciato pubblicamente attraverso l'ex vice sindaco di Milano, Riccardo De Corato, al quale aveva inviato le foto di suo figlio e il referto del pronto soccorso.