Scaraventata a terra, presa a morsi sul volto e abusata in strada all'uscita del ristorante: salvata da un passante

Un'aggressione violentissima che poteva sfociare in dramma. I carabinieri hanno chiuso il cerchio attorno all'uomo che lo scorso 2 marzo ha violentato una donna a Roma, nel quartiere Pigneto. La donna, una romana di 43 anni, era stata sorpresa alle spalle dall'aggressore alle 2 di notte mentre stava per prendere una bici a noleggio per tornare a casa dopo una serata al ristorante passata con alcuni amici. Dopo essere stata bloccata, la vittima era stata scaraventata a terra, presa a morsi sul volto e palpeggiata nelle parti intime. Solo il provvidenziale intervento di un passante aveva evitato il peggio, costringendo l'uomo alla fuga.

L'aggressore incastrato dall'abbigliamento della notte della violenza

Oggi, giovedì 21 marzo, a distanza di quasi venti giorni, l'aggressore è stato riconosciuto dalla vittima e da un testimone. Si tratta di un cittadino egiziano di 28 anni, disoccupato, incensurato e irregolare sul territorio nazionale. Su di lui pende ora l'accusa di violenza sessuale. I carabinieri hanno acquisito e visionato centinaia di filmati di tutta l’area e svolto una complessa attività di analisi che hanno permesso di ricostruire i movimenti dell’aggressore prima e dopo la violenza.

L'uomo sarebbe stato scovato dai carabinieri, all'uscita della metro, "tradito" anche dell'abbigliamento che indossava: gli indumenti erano gli stessi della notte dell'aggressione. Adocchiato dai carabinieri, avrebbe a quel punto tentato di allontanarsi velocemente, ma sarebbe stato bloccato e condotto in caserma.

Dopo il riconoscimento da parte della vittima, e di un testimone, è scattato lo stato di fermo giudiziario. La 43enne ha invece riportato evidenti lesioni al volto dopo l'aggressione e se l'è cavata con una prognosi di 10 giorni. Il fermo del 28enne è stato poi convalidato dal tribunale di Roma che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere