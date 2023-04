Bugie sugli esami, studente universitario si suicida

Uno studente universitario di 29 anni è stato ritrovato morto nella sua casa di Chieti Scalo dalle parti del villaggio mediterraneo nella tarda serata di mercoledì 5 aprile. Il corpo senza vita del 29enne, nato a Manduria in Puglia ma originario di Oria in provincia di Brindisi, è stato ritrovato dalla sorella che viveva insieme a lui. Il giovane si sarebbe tolto la vita affidando le motivazioni dell'estremo gesto alle pagine di un block notes.

La sorella ha immediatamente allertato il 118 ma i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare l'ormai avvenuto decesso. Le motivazioni che hanno portato al suicidio sarebbero da ricondurre a un rendimento accademico non soddisfacente e alle bugie raccontate ai genitori sugli esami universitari in realtà non superati o non affrontati. Purtroppo non è il primo caso del genere, probabilmente a volte i giovani si fanno carico di troppe aspettative che poi una volta deluse possono portare a stati di insoddisfazione e nei casi più gravi a casi depressione che possono sfociare in tragedie. Ci si può solo stringere intorno al dolore della famiglia per una vita spezzata troppo prematuramente.