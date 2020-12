Ha cercato di sgozzare la compagna di 24 anni, poi ha preso il loro figlio di diciotto mesi ed è scappato. La sua fuga però non è durata molto e l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri: in manette è finito un 29enne italiano che lunedì mattina, intorno alle 8.30, ha ridotto in fin di vita la convivente, a Vaprio d'Adda, comune della città metropolitana di Milano.

L'uomo che taglia la gola alla convivente e scappa col figlio a Vaprio d'Adda

Secondo una prima ricostruzione, i protagonisti entrambi italiani residenti via Madre Baraggia hanno avuto una pesante discussione in casa. La lite in famiglia si è conclusa solo quando l'uomo ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito la donna con un fendente al collo, quasi ammazzando la 24enne. A quel punto, sempre stando alla primissima ricostruzione, il 29enne ha preso con sé il figlio piccolo ed è scappato lasciando la donna in gravissime condizioni.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118. La 24enne è stata trasportata in codice rosso e in pericolo di vita all'Ospedale di Melzo (Milano). Le ricerche del 29enne e del figlio sono scattate immediatamente. Per fortuna l'uomo è stato trovato e arrestato prima che potesse fare del male al bambino.