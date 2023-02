Tragedia della solitudine: trovato senza vita in casa, era morto da settimane

Il corpo di un uomo 79 anni è stato trovato all'ora di pranzo di ieri, domenica 5 febbraio 2023, in via Sebusto a Collegno, cittadina in provincia di Torino, in una casa vicinissima al cimitero cittadino. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e ciò fa pensare che la morte dell'anziano sia avvenuta settimane, se non mesi, prima del ritrovamento del corpo.

I carabinieri, intervenuti sul posto insieme al medico legale, hanno accertato che il decesso sarebbe comunque dovuto a cause naturali. Resta la tragedia della solitudine, visto che per tutto questo tempo nessuno si era accorto della morte dell'uomo né aveva chiesto di intervenire.