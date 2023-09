Litiga con la moglie, sbatte la testa sul marciapiede e muore a 39 anni

Un uomo di 39 anni è morto nella serata del 5 settembre dopo essere caduto per terra in strada e avere sbattuto la testa sul marciapiede. È successo a Prato e sul decesso dell'uomo sono in corso delle indagini. Inizialmente i soccorritori avevano pensato a un incidente stradale, tesi poi accantonata. Sembra infatti che la caduta sia la conseguenza di un litigio tra la vittima e la moglie, entrambi di nazionalità cinese.

L'allarme è scattato poco prima delle 23. L'uomo era per terra, in via dei Fossi, zona sud della città. Sul posto sono accorsi gli uomini della polizia municipale e i soccorritori del 118, ma era troppo tardi. Con l'uomo c'era la moglie, 34 anni, in stato di choc.

Secondo quanto si apprende la coppia avrebbe iniziato a litigare all'interno del proprio appartamento, poi la donna sarebbe corsa in strada per prendere la sua auto e andare via. Il marito avrebbe a quel punto provato a bloccarla cercando di aprire la portiera e cadendo sul marciapiede.

La salma è stata sequestrata ed è a disposizione della procura, mentre la donna è stata trasportata all'ospedale Santo Stefano di Prato. Gli agenti della municipale hanno acquisito i filmati di una telecamera della zona.

