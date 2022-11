Uomo nudo si inginocchia in mezzo alla strada con un testo religioso in mano

Succede a Torino, in Barriera di Milano, periferia nord della città. C'è un uomo nudo in mezzo alla strada. L'episodio è durato pochi istanti, alcuni suoi connazionali lo hanno poi fatto alzare e lo hanno portato via, scrive TorinoToday. L'uomo completamente nudo si era inginocchiato ieri a bordo strada, brandendo con la mano destra un libro che in apparenza sembrerebbe essere un testo religioso. Il fatto è accaduto intorno alle 10 di una mattina come tante in via Martorelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.