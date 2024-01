Va in banca con 40mila euro in contanti: finisce malissimo

È stata scippata della borsa contenente 40mila euro in contanti: è successo ieri pomeriggio, lunedì 22 gennaio, nei pressi di un istituto di credito di via Marittima a Frosinone, dove una donna stava per entrare e versare il contante. È stato in questo frangente che i malviventi sono entrati in azione: si tratta di un uomo che non appena strappata la borsa si è diretto su un'auto parcheggiata lì vicino, con alla guida un complice.

I due si sono allontanati in maniera rapidissima tra le vie circostanti, facendo perdere le loro tracce. Ora sull'episodio stanno indagando gli agenti della squadra mobile della questura di Frosinone e i colleghi della sezione volanti. È caccia ai ladri: le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona potrebbero essere decisive per le indagini.