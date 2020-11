La polizia pubblica il video dell'uomo accusato di molestie: "Chi lo riconosce si faccia avanti"

Chiunque abbia informazioni utili si faccia avanti. La polizia ha diffuso agli organi di informazione, chiedendo loro di pubblicarle, le immagini delle telecamere di videosorveglianza di Foggia in cui si vede un uomo accusato di molestie sessuali ai danni di una ragazza, nel 2019.

Foggia: il video del presunto molestatore

"Chiunque è in grado di fornire indicazioni utili alla identificazione dell'autore del reato - spiega la Polizia in una nota - è pregato di mettersi in contatto direttamente con la Squadra Mobile, anche in forma anonima, e con garanzie della riservatezza personale".

Dopo 18 mesi di indagini senza esito, la Procura di Foggia ha disposto la diffusione delle immagini affinché possano giungere alla polizia segnalazioni, anche in forma anonima, utili all'individuazione dell'uomo.

"In attesa di ricevere informazioni dettagliate sui reati commessi dal soggetto ritenuto responsabile di molestie sessuali, per cui al momento non ci è possibile pubblicare il volto - spiega FoggiaToday - la polizia di Foggia ha esteso la ricerca del presunto autore agli organi di stampa, su un provvedimento emesso dalla locale Procura della Repubblica".