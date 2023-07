Violenza sessuale continuata su una ragazzina: arrestato dai carabinieri

È definitiva la sentenza del tribunale di Brescia nei confronti di un 26enne mantovano accusato di violenza sessuale aggravata e continuata e atti sessuali con minorenne, consumati a Marmirolo (Mantova) e Volta Mantovana tra il 2016 e il 2017 a danno di una ragazzina: per questo motivo il giovane è stato arrestato dai carabinieri di Marmirolo in esecuzione di un ordine emesso dalla procura bresciana.

La trafila giudiziaria si è dunque conclusa a seguito delle condanne in primo e secondo grado (in appello), con dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dall'imputato in Cassazione: dovrà scontare 5 anni e 8 mesi di reclusione.

Il 26enne è già stato trasferito in carcere a Mantova: una volta scontata la pena, per un altro anno non potrà avvicinarsi a luoghi frequentati da minori né tantomeno svolgere lavori a contatto con minori, nonché informare le forze dell'ordine dei propri spostamenti.

