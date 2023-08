Abusi e violenze sul figlio 11enne della moglie: in carcere l'orco

Custodia cautelare in carcere per l’uomo accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e violenza privata ai danni del figlio della moglie di soli 11 anni. Sulla base degli elementi raccolti, tenuto conto della gravità dei reati ipotizzati e ritenuto fondato il pericolo di fuga del presunto autore, la procura di Foggia ha emesso un decreto di fermo nei confronti dell’orco. Nel corso dell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo.

Immediatamente dopo la ricezione della notizia di reato la squadra mobile ha posto in essere tutte le azioni necessarie per salvaguardare la serenità psico-fisica del minore, raccogliendo il maggior numero di informazioni possibili per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi. Alla stampa non sono stati forniti dettagli sull'attività investigativa "che ha portato, in tempi estremamente rapidi, all'emessione del provvedimento pre-cautelare", per "ragioni di opportunità e riservatezza della vittima".

