Scaraventa a terra la compagna di scuola, poi la prende a pugni e calci in pancia

Sospesa da scuola poi è tornata in classe per farsi giustizia: una quattordicenne che frequenta un istituto di formazione professionale a Brescia, è stata protagonista di una violenta aggressione ai danni di una coetanea.Tutto è iniziato martedì scorso al Cfp Zanardelli dove una delle ragazzine è stata formalmente sospesa da scuola per avere picchiato una coetanea. Dopo due giorni di quiete, la 14enne si è fatta trovare all'esterno della scuola all'ora di uscita. Intercettata quella che era la sua vittima, ha iniziato ad insultarla e minacciarla. In soccorso della ragazza sono intervenute due compagne, ma una di queste è stata prima scaraventata a terra, trascinata per i capelli, poi presa a pugni e calci all'addome dalla ragazza sospesa. Il tutto sotto gli occhi degli altri studenti e di molti genitori.

Per soccorrere la ragazza ferita è stata chiamata un'ambulanza, che l'ha trasportata in pronto soccorso per le cure del caso. La prognosi è di cinque giorni. Nel frattempo all'esterno della scuola è intervenuta una pattuglia della Polizia locale. Le famiglie delle due ragazzine picchiate hanno manifestato l'intenzione di sporgere denuncia. Solo due settimane fa, sempre a Brescia, si era verificato un altro caso, del tutto simile, con protagonisti giovanissimi studenti.