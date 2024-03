Fa surf sul tetto di un'auto in corsa e cade rovinosamente sull'asfalto: Alberto Tron muore a 27 anni

Gli è stata fatale una goliardata, una sfida "di tendenza" su Tik Tok: il car surfing, ovvero restare in piedi sul tetto di un'auto in marcia. Alberto Tron è salito sul tettuccio dell'auto guidata da un amico, ma in curva ha perso l'equilibrio, è caduto sull'asfalto e ha battuto violentemente la testa. Un incidente che non gli ha lasciato scampo. Dopo essere entrato in coma, non ha più ripreso conoscenza. Il dramma si è consumato a Salza (Torino) dopo il tradizionale "pranzo dei falegnami", un evento che non si svolgeva da 13 anni e che proprio la vittima aveva deciso di riorganizzare domenica scorsa.

Sono ore di lutto e cordoglio in val Germanasca, dove il padre di Alberto, Gino, è nato e dove la madre Daniela è consigliera comunale a Salza. Alberto Tron viveva a Villar Perosa e lavorava nella falegnameria di famiglia a Pinasca. Appassionato motociclista, gli amici sui social lo ricordano per il suo entusiasmo e il sorriso sempre stampato sul volto.

La procura di Torino si sta occupando del caso, scrive TorinoToday. L'amico alla guida è stato denunciato dai carabinieri ed è ora accusato di omicidio colposo. I soccorsi erano stati immediati, ma dopo il ricovero al Cto del capoluogo piemontese, il ragazzo non si è più risvegliato e martedì 19 marzo, è stato dichiarato morto. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi.