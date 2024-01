Omicidio Tramontano, Impagnatiello in aula: "La sera spero di non svegliarmi più"

Al via il processo per l'omicidio di Giulia Tramontano. Oggi, 18 gennaio, Alessandro Impagnatiello siede aula davanti ai giudici della prima corte d'Assise di Milano e alla famiglia della vittima, per rispondere dell'accusa di omicidio aggravato della compagna, incinta al settimo mese del figlio Thiago, per cui rischia la condanna all'ergastolo.

Arrivato accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria, Impagnatiello tiene lo sguardo basso. Poi, mentre tiene un fazzoletto tra le mani, qualche lacrima gli riga il viso. "Mi scuso, non posso chiedere perdono, ma mi scuso con tutte le persone", afferma nel corso delle dichiarazioni spontanee.

La piccola aula della Corte d'Assise è presa d'assalto da una folla di cronisti e curiosi, tanto che si rende necessario l’intervento del presidente del tribunale Fabio Roia, che decide di cambiare aula.

Sono quattro le aggravanti da ergastolo che la procura di Milano contesta al 30enne ex barman in un hotel di lusso che lo scorso 27 maggio uccise la propria compagna con 37 coltellate per poi occultarne il cadavere: crudeltà, premeditazione, futili motivi e il vincolo della convivenza. Tra i reati contestati anche l'interruzione di gravidanza non consensuale e l'occultamento di cadavere.

Le parole di Impagnatiello

"Grazie per avermi concesso la parola, ci sono tante persone a cui devo delle scuse, ma vorrei rivolgermi a Giulia e alla famiglia. Non ci sono parole corrette da dire, affronto una cosa che rimarrà per sempre inspiegabile per la disumanità. Quel giorno ho distrutto la vita di Giulia e di nostro figlio, quel giorno anch’io me ne sono andato perché se sono qui a parlare non vuol dire che sia vivo, non vivo più", afferma Alessandro Impagnatiello prendendo la parola dal banco degli imputati.

"Non chiedo che queste scuse vengano accettate, perché sto sentendo ogni giorno cosa vuol dire perdere un figlio. Non posso chiedere perdono, chiedo solo che possano essere ascoltate queste scuse. E questa è l’occasione che ho per farlo. L'unica cosa che faccio la sera è sperare di non svegliarmi più al mattino. Finché sarò qui in eterno dovrò scuse a tutte queste persone", ripete l'imputato.

La strada della perizia psichiatrica

La seduta di oggi, 18 gennaio, sarà un'udienza maggiormente tecnica, per organizzare le audizioni dei testimoni e per le eventuali istanze presentate dalla difesa, in particolare quella che riguarda la richiesta di una perizia psichiatrica per Impagnatiello. Dopo diverse visite psichiatriche nei mesi scorsi, effettuate a San Vittore, dove Impagnatiello è detenuto, i legali di Impagnatiello Giulia Geradini e Samantha Barbaglia, hanno infatti chiamato come teste uno psicologo e uno psichiatra.

Chiara, la sorella di Giulia, nei giorni scorsi ha chiesto che Impagnatiello venga condannato all’ergastolo senza sconti: "Vogliamo sapere di vivere in un Paese giusto. Nulla ci restituirà Giulia, ma la giustizia può alleviare il senso perenne di frustrazione e sconfitta che proviamo dinnanzi alla lapide di mia sorella. Giustizia per il nipote che non culleremo mai, per la nostra vita distrutta, per i silenzi che accompagneranno ogni Natale, ogni compleanno di Giulia, ogni giorno di festa in cui non saremo più in 5 a tavola. Giustizia per Giulia, che ha perso la vita, la famiglia e non per ultimo, suo figlio Thiago". "Non ci fermeremo davanti a niente e nessuno, finché non avremo giustizia", ha ribadito oggi il padre Franco Tramontano, padre di Giulia, prima di entrare in aula.

Per cercare di ottenere uno sconto di pena in primo grado, la strategia principale della difesa è chiedere che sia riconosciuto un vizio di mente tramite perizia psichiatrica. La famiglia Tramontano, da parte sua, ha già nominato due psichiatri, Salvatore De Fero e Diana Galletta, che svolgeranno lavoro di consulenza nel caso in cui la Corte disponga la perizia psichiatrica sull'imputato.

Le indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo, hanno stabilito che prima di uccidere Giulia, Impagnatiello aveva cercato per mesi di avvelenarla con un topicida. Il suo obiettivo, secondo l'accusa, quello di liberarsi della compagna e del figlio in arrivo così da poter portare avanti la relazione con una collega, la donna che aveva incontrato la vittima poco prima che fosse uccisa e che verrà chiamata a testimoniare in aula.