Esce dal b&b e non torna più: è scomparsa nel nulla

Dove è finita Alessia Protospataro? Proseguono senza sosta le ricerche della turista milanese di 49 anni scomparsa nel nulla in Val d'Ossola (Piemonte) da giovedì 10 agosto. I soccorritori la stanno cercando da domenica 13 agosto, quando il titolare del b&b di Domodossola in cui alloggiava ne ha denunciato la scomparsa. La donna sarebbe stata vista nella piana di Vigezzo e proprio da lì sono iniziata le ricerche. Seguendo il percorso delle celle telefoniche agganciate dal suo telefono, le ricerche si sono concentrate in zona Prestinone e piana di Vigezzo. Con il controllo delle telecamere di sorveglianza, la donna è stata vista attraversare il ponte che porta da Santa Maria a Prestinone, alla funivia della piana, e sempre con le telecamere è stata vista alla piana, luogo da cui non ha mai fatto ritorno.

Alessia Protospataro, comunque, aveva acquistato un biglietto di andata e ritorno per la salita con la funivia. Secondo quanto trapelato, il cellulare di Alessia ha continuato a squillare libero fino a sabato: da domenica, invece, risulta essere spento, e non è affatto escluso che sia scarico. Al momento nelle ricerche sono impegnati il soccorso alpino della guardia di finanza e il soccorso alpino civile con anche alcune unità cinofile. Quando la zona sarà ulteriormente ristretta, si potranno utilizzare i droni e probabilmente fare un sorvolo con l'elicottero.

Durante la giornata di Ferragosto le squadre impegnate nelle ricerche della 49enne hanno tratto in salvo un anziano di 73 anni che era scivolato in un canalone mentre cercava funghi nella zona di Craveggia. Attualmente è ricoverato in gravi condizioni.

