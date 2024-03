L'amico di famiglia e gli abusi sessuali su un bimbo di 7 anni: il piccolo racconta tutto ai genitori

Le accuse sono pesantissime. Un uomo di 48 anni è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di abusi sessuali nei confronti di un bambino di 7 anni. Sono due gli episodi contestati all'indagato: risalirebbero all'estate scorsa e sarebbero avvenuti in due diverse case, una a Palermo e una nel Trapanese. Il piccolo spesso veniva affidato al 48enne (le cui generalità non vengono rese note per tutelare la presunta vittima), un amico di famiglia. Ed è stato proprio il bambino a raccontare a uno dei genitori le molestie che avrebbe subìto.

Successivamente è stata aperta un'inchiesta, condotta dalla polizia e coordinata dalla procura, che ha portato alla misura cautelare. Oltre all'arresto, è scattata una perquisizione nei confronti dell'indagato, durante la quale sono stati sequestrati un computer e uno smartphone per verificare se ci siano anche video, foto o altri contenuti che dimostrino gli abusi sessuali.