Andrew Tate (di nuovo) arrestato: l'influencer accusato di violenza sessuale

L'influencer Andrew Tate, noto per le sue posizioni misogine e per le molteplici inchieste che lo vedono coinvolto, è stato arrestato di nuovo, questa volta con l'accusa di violenza sessuale. Tate è stato fermato in Romania in esecuzione di due mandati d'arresto emessi dal Regno Unito. I "reati sessuali" risalgono al periodo tra il 2012 e il 2015, e coinvolgono anche il fratello Tristan Tate.

A riferirlo è la portavoce dell'influencer, Mateea Petrescu, la quale ha riferito che la corte d'appello di Bucarest prenderà una “decisione cruciale” sull'esecuzione dei mandati emessi dalla corte magistrale di Westminster.

Le indagini prendono il via dalle denunce di 4 donne formalizzate alle autorità britanniche per violenza sessuale e abusi fisici. Il Crown prosecution service inglese aveva ritenuto di non perseguire Tate per tali accuse, così le presunte vittime hanno dato vita a una raccolta fondi per sostenere le spese legali e intentare la causa civile: "Abbiamo consegnato le nostre testimonianze sugli orribili atti di violenza subiti e abbiamo aspettato che venissero presi provvedimenti. Ma quattro anni dopo ci è stato detto che le autorità del Regno Unito non lo avrebbero perseguito", affermano le donne che intendono ancora “far sì che Tate sia chiamato a rispondere delle sue azioni".

Traffico di esseri umani e stupro: i precedenti

In un caso separato, Andrew Tate è accusato in Romania di stupro, traffico di esseri umani e "di aver formato una banda criminale per lo sfruttamento di donne". Nell'ambito di questa inchiesta era stato arrestato vicino a Bucarest nel dicembre 2022 insieme al fratello Tristan e a due donne rumene. I quattro erano stati formalmente incriminati dalle autorità rumene nel giugno del 2023, ma tutti gli indagati avevano negato le accuse.

Dal carcere Tate era passato ai domiciliari, dove è rimasto fino ad agosto 2023, quando ha ottenuto il rilascio in attesa del processo. L'influencer, che su "X" conta 8,7 milioni di follower, si è più volte difeso pubblicamente, affermando che i pubblici ministeri non avrebbero alcuna prova e che sarebbe vittima di una cospirazione politica per metterlo a tacere. In passato il suo profilo era stato bloccato da alcune piattaforme social per incitamento all'odio e affermazioni misogine.

Lo scorso gennaio il 37enne ha vinto un ricorso presentato contro il sequestro dei suoi beni, che fli erano stato confiscati nelle settimane successive all'arresto per un valore stimato di 3,6 milioni di euro, tra 15 auto di lusso, 14 orologi firmati e contanti in varie valute.