Il giornalista Antonello Lai riempito di botte in un locale: "La città è sempre più violenta"

Gli occhi neri e gonfi, il naso avvolto nelle garze e sanguinante, il volto completamente tumefatto. Appare così il giornalista Antonello Lai, in una foto su Facebook, in cui mostra i risultati di una violenta aggressione subita in un locale di via Is Mirrionis, a Cagliari. Lai si trovava in zona per cercare di intervistare una cantante napoletana, Rita De Crescenzo, ma dopo essersi avvicinato al locale sarebbe stato fermato dalla sicurezza: una discussione con i presenti, poi degenerata in un'aggressione.

Accerchiato e nella confusione, Lai è stato colpito più volte, alcune delle quali in pieno volto: una situazione caotica che rende anche difficile risalire ai responsabili. Dopo la fuga, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la polizia municipale, con il giornalista che è stato trasferito in ambulanza al Santissima Trinità per ricevere le cure mediche necessarie. Dopo il momento di grande paura Lai ha lanciato il suo sfogo sui social: "A volte mi domando che prezzo ha la coerenza - scrive su Facebook il giornalista - la voglia di comunicare una grande verità, una importante inchiesta o anche un reportage di colore per meglio fare comprendere tendenze, modi di essere (se non mondi di appartenenza). Ma qual è il suo costo sulla tua pelle? Il suo prezzo In libertà e incolumità".

"Questi sono i rischi - conclude con amarezza - di quando qualcuno non conosce la libertà di stampa e di espressione. Questa sta diventando la nostra città, se mi permettete… sempre più violenta".

Continua a leggere su Today.it...