Antongiulio Olivieri: l'imprenditore italiano morto dopo un volo dal settimo piano

Un giallo. Ha trovato la morte in Romania l'imprenditore barese Antongiulio Olivieri, 37enne. Un volo dal settimo piano di un appartamento di Deva, capoluogo del distretto di Hunedoara, nella regione storica della Transilvania, sabato mattina, non gli ha lasciato scampo.

Un'inchiesta per omicidio colposo è stata aperta. I contorni della vicenda non sono al momento chiari. Olivieri era molto conosciuto in città. Gli inquirenti non possono escludere alcuna pista, per ora. A provocare la caduta dell’uomo potrebbe essere stato un malore oppure il cedimento della ringhiera. Al momento del drammatico volo sarebbe stato da solo: la fidanzata era in un'altra stanza. "Non ci sono elementi che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone", ha detto un agente della polizia alla stampa locale. La salma di Olivieri è rientrata in Italia nei giorni scorsi, ieri si sono celebrati i funerali a Toritto, paese d'origine della famiglia.

Antongiulio Olivieri era un esperto di mercati finanziari, aveva lavorato come trader a Milano e in Svizzera, oltre a essere ospite fisso delle trasmissioni tv di Class Cnbc. Da tempo si era trasferito in Romania per lavorare con lo zio in un'impresa. Un amico, scrive il Corriere del Mezzogiorno, gli ha dedicato un toccante ricordo sui social: "Volevi dimostrare al mondo e a te stesso di avercela fatta, sacrificandoti e vivendo fuori per lavorare. Il vuoto che lasci è immenso, perché la tua energia era un collante di amicizia".