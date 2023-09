Salvano il padre e marito dal suicidio: ora si ritrovano indagati per omicidio

È un giallo la morte di Antonio Tiziani, il 62enne morto nella sua casa di via Angeli a Zermeghedo (Vicenza) lo scorso venerdì. L'uomo, la settimana precedente al decesso, aveva manifestato propositi suicidi ma adesso sono indagate quattro persone. Si tratta di tre familiari e una vicina di casa del sessantaduenne. Il fascicolo aperto dal pm Alessia Grenna è per omicidio.

Come spiega Marco Milioni su VicenzaToday, venerdì 22 settembre Tiziani avrebbe cercato di togliersi la vita gettandosi dalla finestra. Sarebbero intervenuti in quattro per bloccarlo. Lo avrebbero anche legato al letto con cinture e corde. Proprio i metodi usati però sono finiti sotto la lente perché avrebbero causato la morte dell'anziano.

Sotto inchiesta per omicidio colposo sono così finiti sotto inchiesta Giulia Tiziani (la figlia della vittima), Maria Denise Tomba (la moglie), la vicina di casa Stella Marcazzan. Più grave invece l'accusa mossa a Riccardo Tiziani, figlio della vittima, che è indagato per omicidio volontario.

"Anzitutto crediamo che presto la posizione di quest'ultimo possa essere derubricata a omicidio colposo perché non si capisce perché una persona debba sventare un tentativo di suicidio per poi procurare volontariamente la morte di chi ha appena salvato", dice l'avvocato Francesco Rucco che col collega Andrea Balboa difende i familiari di Tiziani a VicenzaToday.it.

"Antonio Tiziani - spiega ancora il legale - è stato legato e tenuto in sicurezza seguendo esclusivamente le indicazioni che per telefono giungevano in diretta dagli operatori del 118". I legali hanno infatti chiesto che venga acquisita agli atti la registrazione della telefonata fatta dai familiari al 118 la sera della tragedia per dimostrare la loro volontà di impedire che la vittima morisse.

Ulteriori elementi utili alle indagini potranno arrivare nelle prossime settimane dall'esito dell'autopsia, già eseguita.

