Ha un infarto e si accascia: ragazzini sanno usare il defibrillatore e gli salvano la vita

La prontezza e la preparazione dei ragazzi hanno evitato il peggio. Hanno salvato un 50enne da un infarto usando il defibrillatore. Tre scout, tutti minorenni, hanno preso in mano la situazione: "Abbiamo agito come ci insegnano a scuola", hanno spiegato.

La festa per la fine dei campi estivi, gli ultimi saluti e verso mezzanotte bambini e famiglie si stanno apprestando a tornare a casa. Siamo alla parrocchia di San Marco La Sella (Arezzo). Tra i presenti anche un uomo sui 50 anni con suo figlio. Ma all'improvviso viene colto da un infarto e cade a terra.

Come racconta ArezzoNotizie, molti sono rimasti pietrificati per la paura, ma i ragazzi presenti, quasi tutti minorenni, parte dello staff dei campi solari e scout, non si perdono d'animo e capiscono subito che serve un intervento tempestivo. Una ragazza ha chiesto al telefono l'intervento dell'ambulanza, altri ragazzi degli scout si sono preoccupati di allontanare e tranquillizzare i bambini ancora presenti tra cui lo stesso figlio dell'uomo.

Il battito non c'era più, così un ragazzo di 17 anni è corso a prendere il defibrillatore presente e glielo ha attaccato, due scosse e poi il massaggio cardiaco: aveva imparato queste pratiche in un corso a scuola. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto il cuore del 50enne aveva già dato segni di ripresa. Così il medico ha preso in carico il paziente e le sue cure sono continuate all'ospedale San Donato.

"È una storia a lieto fine grazie a un gruppo di ragazzi quasi tutti minorenni - commenta con emozione la coordinatrice dei campi solari Sara Tanganelli che ha assistito alla scena - abbiamo ricevuto un messaggio e una foto da questo babbo e lo abbiamo visto sorridente, anche i medici ci hanno detto che in un infarto del genere i primi momenti sono fondamentali e quindi quello che ha fatto il nostro ragazzo di 17 anni è stato determinante per la sua vita".

