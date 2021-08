Assalto al gazebo M5s: indagati due no vax

Due persone sono finite nella lista degli indagati per l'assalto avvenuto ieri, sabato 28 agosto, contro un gazebo elettorale del Movimento 5 Stelle situato sui Navigli, a Milano. La postazione è finita nel mirino di alcuni manifestanti che stavano partecipando alla protesta contro il green pass, con il gazebo che è stato distrutto sotto gli occhi di decine di testimoni.

Le immagini sono state postate dalla candidata sindaco dei pentastellati Layla Pavone. I manifestanti, tra calci, spintoni, insulti e minacce, hanno aggredito gli attivisti del Movimento 5 Stelle e hanno divelto la struttura, in momenti molto concitati e carichi di tensione. Sul posto polizia e carabinieri. Il corteo si era spostato da piazza Duomo a via Torino, senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità. I "No Green pass", principalmente no vax e ristoratori "ribelli", protestavano contro l'obbligo del certificato verde: si erano raccolti poco prima in piazza Duomo, circa in 3mila.

"Sono costernata e amareggiata per ciò che accaduto, la violenza non è nel dna di Milano - ha commentato la candidata sindaco Pavone -. Esprimo profonda vicinanza agli attivisti del MoVimento 5 Stelle vittime di tale inciviltà".

I due uomini No vax sono indagati per danneggiamento, manifestazione non autorizzata e attentato contro i diritti politici del cittadino dopo l'assalto al gazebo del Movimento 5 Stelle. L'inchiesta è stata aperta dal capo del Pool antiterrorismo della Procura milanese, il pm Alberto Nobili, ed è condotta dagli agenti della Digos.