La banda che assalta l'ufficio postale con una ruspa

Assalto all'ufficio postale con una ruspa. Siamo a San Marco in Lamis, nel Foggiano. Nella notte tra mercoledì e giovedì alcuni malviventi hanno usato il mezzo edile per sradicare il bancomat.

Lo stesso commando avrebbe anche incendiato tre automobili lungo la statale 272, che collega San Marco in Lamis a San Giovanni Rotondo, per impedire l'arrivo delle forze dell'ordine. Le informazioni sono frammentarie, gli investigatori stanno ancora effettuando gli accertamenti. Non è chiaro se la banda sia riuscita a portare via il denaro.

Surreale l'immagine che oggi si è palesata agli occhi dei residenti: la ruspa piazzata al centro di piazza Europa, parte dell'ufficio sventrato e - ovviamente - inagibile.

"Si tratta di un evento terribile - dice all'Ansa il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla - Il danno è enorme. L'ufficio postale, l'unico presente nel paese, potrebbe restare inagibile per mesi. Oggi era giorno di riscossione delle pensioni. Siamo costernati soprattutto per la popolazione anziana".

Indagano i carabinieri.