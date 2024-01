Nuovo arresto per Baby Gang: ha sparato a un amico (con una pistola ad aria compressa)

Ha violato l'obbligo di dimora a cui era sottoposto per il suo coinvolgimento in una sparatoria a Milano nel 2022 e ha sparato ad un amico con una pistola ad aria compressa ferendolo alla gamba. Con quest'accusa è stato nuovamente arrestato il trapper Mouhib Zaccaria, megio noto come Baby Gang.

A quanto si apprende, nella notte tra il 16 e il 17 gennaio Baby Gang è uscito di casa e ha raggiunto un amico al quale ha chiesto ospitalità. Il ragazzo, un 24enne di Lecco, ha rifiutato la richiesta e per questo Zaccaria gli ha sparato alla gamba, per poi fuggire allontanandosi dalla casa del coetaneo.

A seguito dell'episodio i carabinieri della compagnia di Lecco lo hanno denunciato per lesioni aggravate e ora il pm Francesca Crupi chiede un aggravamento della misura cautelare, in considerazione del "pericolo di reiterazione di fatti analoghi". Il 22 enne si trova attualmente agli arresti domiciliari. I giudici evidenziano la sua "pervicacia" nel "procacciarsi e utilizzare" armi, oltre alla sua "inaffidabilità".

I precedenti

Come riporta MilanoToday, Baby Gang era stato sottoposto all'obbligo di dimora a seguito del suo coinvolgimento nel 2022 in una sparatoria a Milano, in via Tocqueville, nella quale rimasero feriti due senegalesi vittime di un agguato della band di Baby Gang e dell'altro trapper Simba La Rue. A novembre Baby Gang era stato condannato a 5 anni e 2 mesi e Simba La Rue a 6 anni e 4 mesi di carcere. In quell’occasione Zaccaria aveva scritto sui social: "Siamo cresciuti con l'ingiustizia. A differenza che prima ci soffrivamo. Ora ci facciamo due risate", accompagnando il commento a una foto in cui mostrava il dito medio.