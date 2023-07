Una bambina di un anno a mezzo è morta annegata in piscina

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, martedì 11 luglio, a Casaltone, nel territorio del comune di Parma. Secondo le prime informazioni, una bambina di un anno e mezzo sarebbe annegata all'interno di una piscina di un'abitazione privata della zona, in strada del Traglione. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, Parmasoccorso e la pubblica assistenza di Colorno. Sul posto anche le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo all'interno di un complesso dove si trovano diverse abitazioni, oltre ai rilievi necessari per capire la dinamica della tragedia.

La bimba sarebbe annegata nella piscina in cui si trovava per giocare con altri bambini: secondo una prima ricostruzione, la piccola, attorno alle 11, stava giocando con altri bambini in uno spazio comune a diversi edifici quando sarebbe finita nell'acqua. La piscina sarebbe una di quelle gonfiabili e non una piscina in muratura.

Secondo le testimonianze dei vicini di casa, la famiglia della bimba annegata, di origine moldava, viveva in strada del Traglione a Casaltone da circa sei anni. Oltre alla bimba i genitori avrebbero altri tre figli. Il papà lavora come camionista in un'azienda della zona.

