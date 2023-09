Bambino di 5 anni perde i sensi sulle giostre e si accascia a terra

Perde i sensi mentre si trova sulla giostra, scende e si accascia a terra. Grande paura ieri sera per un bambino di 5 anni a Trabia, in provincia di Palermo, durante la festa del santissimo crocefisso. Una storia a lieto fine grazie all'intervento dei carabinieri. Adesso il bambino sta bene. A ricostruire l'accaduto sono i carabinieri del comando provinciale. "In pochi minuti - spiegano dall'Arma - una tranquilla e serena serata di festa e gioco si è trasformata in un incubo per una mamma e il suo piccolo bambino che si trovavano alle giostre di Trabia. Il piccolo improvvisamente ha perso i sensi e si è accasciato al suolo".

I carabinieri della compagnia di Termini Imerese che si trovavano lì in servizio di ordine pubblico per garantire un ordinato svolgimento della serata, si sono accorti che si era formato un capannello di persone: facendosi spazio tra la gente, si sono resi subito conto della gravità della situazione. "Hanno quindi contattato la centrale operativa e il 118 - dicono dall'Arma -. Poi un carabiniere si è avvicinato al piccolo, privo di sensi, e gli ha prestato assistenza attuando le manovre di primo soccorso, attività per la quale i militari dell'Arma sono specificatamente formati. Per recuperare tempo prezioso, i carabinieri hanno organizzato insieme a un cittadino che era lì, il trasporto del bimbo con la madre all'ospedale di Termini Imerese".

Quindi la corsa a sirene spiegate. La gazzella dei carabinieri si è fatta largo nella traffico, assai intenso a causa dei festeggiamenti. Il piccolo, per precauzione, è stato trasferito all'ospedale dei bambini di Palermo, dove è stato scongiurato ogni pericolo.

Continua a leggere su Today.it...