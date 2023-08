Barca va a fuoco e affonda, naufraghi salvati sulla zattera

Paura a bordo di una nave al largo di Livorno. Un'imbarcazione da diporto a motore ha preso fuoco ed è affondata a 15 miglia dal capoluogo toscano. L'incendio è scoppiato all'ora di pranzo a sud della Gorgona, nel Livornese, per cause ancora da chiarire.

A bordo vi erano nove persone, tra cui tre minori, che partite da Marina di Pisa erano dirette in Capraia per trascorrere una giornata al mare. Una volta viste le fiamme, tutti i presenti hanno avuto il tempo di chiamare via radio i soccorritori prima di lasciare la barca. Si sono messi in salvo calando in acqua una zattera di salvataggio dalla quale sono poi stati raccolti dai mezzi della capitaneria di porto che li ha riportati a terra.

Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e la capitaneria di porto che, nel mentre, aveva chiesto a un natante nei pressi dalla Gorgona di avvicinarsi alla zattera. I pompieri hanno spento l'incendio ma i danni hanno causato l'affondamento della nave. I diportisti sono stati poi accompagnati a Marina di Pisa e fortunatamente stanno tutti bene.

Continua a leggere su Today.it...