La bimba di 4 anni positiva a Pavia: tutta la sezione in quarantena

C'è una bambina di 4 anni positiva al coronavirus a Pavia: la bimba frequenta l'asilo 8 marzo e sarebbe asintomatica. L'ATS e il comune di Pavia hanno messo in quarantena gli altri 13 bambini di quattro e cinque anni che frequentano la sua sezione insieme alle maestre e hanno provveduto alla disinfezione. Il resto della scuola resterà regolarmente aperto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proprio ieri l'asilo nido comunale di Montebelluna (Treviso) ha posticipato l'avvio dell'attività dopo che si è verificato un caso di positività per una collaboratrice. "Si informa che - ha scritto l'amministrazione in una nota - a causa della presenza di un caso positivo tra il personale dell'asilo nido comunale di Montebelluna, il Dipartimento di Prevenzione ha ritenuto opportuno posticipare l'avvio delle attività con i bambini di una settimana". "Si ricorda che all'inizio della settimana in corso una collaboratrice presentando i sintomi del coronavirus - prosegue - si è sottoposta al tampone risultando positiva. Correttamente ha comunicato la sua positività ed è scattata immediatamente la profilassi sanitaria per tutte le persone con cui era entrata in contatto, compreso il personale della struttura. Fortunatamente tutti gli operatori sono risultati negativi".