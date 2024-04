Bomba a ventosa esplode davanti alla gioielleria: "Poteva essere una strage"

Paura ieri sera a San Giovanni Rotondo. Un ordigno è scoppiato davanti a una gioielleria, poco prima della chiusura del negozio, nella cittadina in provincia di Foggia.

Fortunatamente, nessuna conseguenza per chi si trovava all'interno del negozio, né per i passanti. "Delinquenti spudorati e senza coscienza. Poteva essere una strage. Vi acchiapperemo. Giuro che vi acchiapperemo", è lo sfogo sui social del sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti. Lo stesso primo cittadino, rispondendo sui social ai concittadini che chiedevano spiegazioni, ha sottolineato che nessuno è rimasto vittima dell'esplosione e che "sono in corso tutti gli accertamenti e i rilievi del caso" da parte delle forze dell'ordine. Si indaga.

E' stata una bomba "a ventosa", di probabile fattura artigianale, secondo quanto riporta Maria Grazia Frisaldi su FoggiaToday. La deflagrazione è stata violentissima e ha causato ingenti danni alla struttura, con un foro di circa 20 cm nella porta a vetro e schegge che hanno raggiunto e ferito lievemente il dipendente che in quel momento presente nell'attività.

Una squadra dei vigili del fuoco ha poi bonificato e messo in sicurezza la zona. Indagano i carabinieri, la scientifica ha repertato tracce ed elementi utili a risalire all'autore del gesto. Secondo indiscrezioni, si legge sempre su FoggiaToday, a piazzare l'ordigno sarebbe stato un giovane con il viso coperto da un cappuccio.