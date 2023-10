Dramma in azienda: cade nella vasca dei liquami e muore annegato

È morto annegato nella vasca dei liquami: è il dramma che si è consumato domenica sera (29 ottobre) in località Melotta a Casaletto di Sopra, comune in provincia di Cremona. La vittima è l'agricoltore Bortolo Pontoglio, 84 anni, originario di Orzinuovi (Brescia): secondo una prima ricostruzione, stava lavorando nell'azienda agricola di proprietà del figlio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato nella vasca e qui è morto. L'allarme è stato dato intorno alle 20. È stato proprio il figlio a chiamare il 112, dopo aver udito un tonfo, mentre del padre non c'era traccia.

In pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Crema, un'ambulanza della Croce verde di Soncino, i tecnici di Ats (azienda tutela salute). Per recuperare il corpo ormai senza vita di Bortolo Pontoglio è stato necessario svuotare la vasca. Ora la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori approfondimenti.

