Cade un elicottero in Canada, morti due italiani e il pilota

Due italiani e un canadese hanno perso la vita in un incidente con l'elicottero in Canada. I due giovani altoatesini facevano parte di una comitiva che stava effettuando eliscì a Terrace in British Columbia, 700 km a nord-ovest di Vancouver, organizzato dalla compagnia di elicotteri locale Northern Escape Heli-Skiing, che trasporta sciatori sulle piste. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio (alle 16 ore locali) del 22 gennaio, quando l'elicottero è precipitato in una zona montuosa per motivi ancora in via di accertamento. Probabilmente l'impatto si è verificato a causa di un fitto nevischio che ha compromesso la visibilità durante il volo.

A bordo del velivolo c'erano altre quattro persone, attualmente ricoverate al Mills Memorial Hospital per le gravi ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono giunti i soccorritori e i mezzi coordinati dal Joint Rescue Coordination Center di Victoria.

La compagnia sta collaborando con la Royal Canadian Mounted Police e le autorità locali che indagano sulle cause dell'incidente. L'elicottero precipitato era un Augusta A119 Koala, che può trasportare fino a otto persone.