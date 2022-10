Canadair precipita durante un incendio: morti i due piloti

Un canadair della protezione civile con a bordo due piloti, utilizzato per il servizio antincendio, è precipitato sull'Etna nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 ottobre. In particolare, il velivolo si sarebbe schiantato nel territorio di Linguaglossa, in provincia di Catania. In base ad una prima ricostruzione, sembrerebbe che un'ala del canadair, partito da Lamezia Terme, abbia urtato contro un costone della montagna e sarebbe esploso una volta toccato terra. Il velivolo poco prima del terribile incidente aveva effettuato un rifornimento d’acqua a Giarre, sempre nel catanese.

Canadair precipita sull'Etna

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 16: in quel momento il canadair era impegnato in operazioni di spegnimento di un incendio che era divampato in un terreno sul monte Calcinera, è caduto nella zona vicino a un convento di Linguaglossa. Sul posto sono già intervenuti gli operatori sanitari con ambulanze del 118, un elicottero dei vigili del fuoco e le squadre speleo-alpino-fluviali e nucleare-batteriologico-chimico-radiologico. Secondo le prime informazioni riportate da CataniaToday, ancora da confermare, il pilota è deceduto e pare ci sia anche una seconda vittima.

Questa mattina le fiamme avevano ripreso vita e si era reso necessario un intervento dall'alto per evitare che potessero ulteriormente propagarsi verso valle. L'incidente è avvenuto a poca distanza dal centro abitato etneo.

"Ieri sera era attivo un incendio in zona Pomiere, visibile dal paese di Linguaglossa, su un costone dei Perloritani. Oggi - ha spiegato a CataniaToday il fotografo Massimo Lo Giudice, testimone oculare dell'incidente aereo - stavo facendo delle foto proprio al Canadair dalla mia terrazza. Ho notato che l'aereo era molto basso, faceva dei giri abbassandosi per spegnere il rogo. L'ultimo scatto è datato alle 15 e 38: si vede quasi mezzo aereo dietro la collina. Dopo circa 30 secondi si è sentito uno scoppio sordo con una densa nube di fumo. Poco dopo si è attivata la macchina dei soccorsi. In questo momento vedo un elicottero dei vigili del fuoco, un secondo canadair ed un altro elicottero giallo, che presumo sia della protezione civile".

Il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino esprime il cordoglio del sindacato per le vittime dell’incidente alle pendici dell’Etna dove un canadair è precipitato dopo avere scaricato acqua su un incendio boschivo. "Un’altra tragedia sul lavoro che lascia sgomenti - scrive Mannino - Alle famiglie delle vittime la nostra vicinanza e il nostro cordoglio".