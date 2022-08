Cane lasciato solo sul balcone durante le ferie: si rischia fino a 18 mesi di carcere

Città semideserte, famiglie ancora in vacanza e il cane? Spesso l?eco del loro abbaiare rimbomba tra i palazzi senza che i loro padroni possano sentirli, perché hanno scelto di abbandonarli per andare in ferie. E' successo ancora una volta, questa volta a Modena, dove una coppia ha lasciato incustoditi i propri due cani sul balcone di casa sotto il sole e senza acqua. Sono stati ritrovati tra i loro escrementi dalla polizia e dai volontari di FareAmbiente, grazie ad una segnalazione dei vicini. Per accertarsi delle condizioni in cui si trovavano gli animali è stato usato anche un drone, volato fino al quarto piano della palazzina sita in zona Cittadella. I due cani sono stati prelevati direttamente dal balcone, accedendo da quello dei vicini, senza che sia stato necessario entrare nell?appartamento. Sono stati portati a terra e poi trasportati al canile intercomunale di via Nonantolana, dove si trovano ora accuditi e assistiti. I due proprietari, un 37enne e una 43enne residenti in città, sono stati accusati di maltrattamento di animali.

Maltrattamento di animali: si rischia fino a 18 mesi di carcere

Come ogni estate il tema dell?abbandono degli animali domestici torna alla ribalta, con storie di maltrattamenti che riguardano soprattutto cani e gatti, animali da compagnia che d?inverno amiamo tanto ma che in estate per alcuni diventano un ?peso?. Eppure si registra un numero crescente di strutture alberghiere che accettano cani e gatti ma anche di treni e aerei che offrono la possibilità di viaggiare con il proprio animale domestico. Se proprio non è possibile portarlo con sé durante le vacanze estive allora si può affidare a un parente o a un amico oppure alle tante pensioni per animali. Tutto tranne abbandonarlo, anche perché è reato.

Gli animali domestici non sono un gioco, hanno bisogno di attenzioni particolari, specialmente in estate. Ad esempio, a causa del caldo è preferibile farli uscire più volte di casa e nelle ore più fresche, evitare di farli camminare sull?asfalto bollente o di lasciarli chiusi in auto mentre si fanno delle commissioni. Inoltre, bisogna lasciare loro sempre acqua fresca a disposizione per rinfrescarsi. Gli animali domestici vanno trattati in maniera dignitosa, ce lo ricorda anche la legge, in particolare l?articolo 544-ter del Codice penale che disciplina il reato di maltrattamento di animali. Le pene arrivano fino ai 18 mesi di reclusione.

Art. 544-ter Codice penale: ?Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale?.



Continua a leggere su Today.it