Aereo ultraleggero si schianta al suolo: muoiono padre e figlio

Sabato mattina un velivolo ultraleggero Piper è precipitato in un canalone a Cellole, in provincia di Caserta, in una zona non abitata. Le due persone che viaggiavano a bordo del Piper, che per gli inquirenti sarebbero padre e figlio, non hanno avuto scampo. A quanto si apprende dai soccorritori, i due erano decollati da Castel Volturno. Il velivolo che è precipitato è un ultraleggero biposto monomotore. Le cause dell'incidente non sono state ancora accertate



Dopo la geo localizzazione della posizione da parte degli operatori della sala operativa del comando, i vigili del fuoco hanno raggiunto la zona dell'incidente insieme al personale del 118, trovando i rottami sparsi e le due persone ancora incastrate tra le lamiere del velivolo. Purtroppo per loro non c'era niente da fare. E' in corso la messa in sicurezza dei luoghi; poi, verrà rimosso il velivolo.

Continua a leggere su Today.it...