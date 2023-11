Un clochard è morto carbonizzato in un incendio all'interno di un chiosco

Una persona senza fissa dimora ha perso la vita a causa di incendio, scoppiato all'interno dell'ex chiosco di Pozzo Dolce a Termoli, in provincia di Campobasso, oggi 29 novembre. A trovare il cadavere sono stati i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per il rogo divampato nell'area dove si trova la struttura, un tempo utilizzata come bar, e che da tempo era divenuto un rifugio per la vittima.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo avrebbe acceso il fuoco per riscaldarsi, provocando in maniera accidentale l'incendio che ne ha causato il decesso. Sul posto diverse squadre di pompieri e la polizia, oltre al procuratore di Larino, Elvira Antonelli. Sono in corso indagini per risalire all'identità del clochard.