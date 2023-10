Concorsi pubblici truccati: soldi per superare gli esami, sei indagati

A Caserta sei persone sono indagate per traffico di influenze: secondo le accuse, avrebbero incassato soldi per favorire il superamento di alcuni concorsi pubblici. Tra gli indagati c'è un appartenente all'esercito e cinque componenti del corpo di polizia penitenziaria. Secondo le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e condotte dalla guardia di finanza, i soggetti in questione, vantando relazioni con pubblici ufficiali, si facevano dare indebitamente somme di denaro per svariate migliaia di euro, al fine di garantire il superamento con esito favorevole di concorsi pubblici.

La procura della Repubblica precisa che i soggetti coinvolti, dei quali comunque non si menzionano le generalità, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva "e, in ogni caso, i provvedimenti sono stati adottati senza il contraddittorio con le parti e con le difese e che il contraddittorio avverrà innanzi al giudice terzo, che potrà valutare anche l'assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati".

