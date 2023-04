Cade dalla bici e muore: si indaga sulla strada dissestata

Ha sbattuto la faccia contro il marciapiede dopo una caduta mentre andava in bicicletta. Portato in eliambulanza in ospedale, è morto il giorno dopo. Il cuore di Daniele Rigitano, ciclista di 42 anni residente a Ladispoli, ha smesso di battere domenica 23 aprile. Sulla tragedia ora stanno lavorando i carabinieri, per fare luce su quanto accaduto. Rigitano, secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 17:30 di sabato è finito fuori strada mentre in sella alla sua bicicletta percorreva via dei Laghi (l'ex strada statale 217), all'altezza di Velletri, comune in provincia di Roma.

L'elisoccorso inviato dal 118 ha portato il quarantaduenne in ospedale, a Roma, già in condizioni disperate. I medici hanno tentato il tutto per tutto. Ieri mattina la notizia del decesso. Le ferite riportate nell'incidente non hanno dato scampo all'uomo, uscito per un giro in bici prima di cena. A ricostruire la dinamica dell'incidente sono i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Velletri.

I primi accertamenti effettuati escludono il coinvolgimento di altri veicoli che possano aver urtato la bici. L'autopsia aiuterà a stabilire se per caso il ciclista abbia avuto un improvviso malore. Fatto sta che in quel tratto della via dei Laghi la strada è dissestata: le indagini aiuteranno a capire se qualche avvallamento del manto stradale abbia causato l'incidente mortale, scrive RomaToday.