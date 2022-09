Che fine ha fatto Daouda Diane?

Sono passati più di due mesi dallo scorso 2 giugno, il giorno in cui è stato visto per l'ultima volta Daouda Diane, un 37enne di origini ivoriane che lavorava ad Acate, in provincia di Ragusa. L'ulimta traccia lasciata dall'uomo era stata un video in cui si mostrava sul posto di lavoro, all'opera con il martello pneumatico. Poi il nulla, nessun indizio e le indagini ferme ad un binario morto. Nessuna pista può essere esclusa, come ribadito anche dal prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, ma l'archiviazione è un'ipotesi che, con il passare del tempo, prende sempre più spazio.

Il fascicolo della procura, ancora contro ignori, è per omicidio e occultamento di cadavere, con le ipotesi investigative che si riducono all'infortunio sul lavoro o all'esecuzione. Finora gli unici sospetti, rimasti solo tali all’esito dei rilievi del Ris, sono ricaduti sull’azienda edile in cui Daouda fu visto, in video, per l’ultima volta, denunciare lo sfruttamento dei migranti nei cantieri della zona.

La denuncia di scomparsa è stata presentata il 4 luglio dai dirigenti della cooperativa dove l'uomo lavorava, preoccupati perché non si era presentato al lavoro e non aveva risposto al telefono. Nella casa che divideva con i coinquilini sono rimasti i suoi effetti personali e un biglietto aereo acquistato perché il 22 luglio sarebbe tornato, per un breve periodo, in Costa d'Avorio, per rivedere la moglie e il figlio di 8 anni. Su quell'aereo Daouda Diane non è mai salito.

Nel cementificio in cui lavorava Daouda sono anche stati effettuati dei rilievi da parte del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, ma le ricerche non hanno fornito risultati utili a capire che fine abbia fatto il 37enne ivoriano. Si continua ad indagare per omicidio e occultamento di cadavere, ma le altre piste meno verosimili, dall'allontanamento volontario all'incidente, rimangono aperte.