Guida turistica precipita dal belvedere davanti agli studenti, è grave

È precipitata dal belvedere del Gianicolo, a Roma, cadendo da un'altezza di sei metri. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita una guida turistica, precipitata nel vuoto mentre era impegnata in una visita d'istruzione con alcune scolaresche romane. Dolorante e impossibilitata a muoversi la donna - una 61enne - è stata poi trasportata d'urgenza in ospedale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10 di giovedì 27 aprile in piazzale Giuseppe Garibaldi, all'ombra dell'omonima statua dell'eroe del Risorgimento. Qui, mentre spiegava ad alcuni studenti la storia dei monumenti presenti al Gianicolo la donna - una romana - dopo essersi appoggiata al muretto del Belvedere ha perso l'equilibrio per cause in via di accertamento ed è caduta nel vuoto precipitando e cadendo violentemente dopo un volo di diversi metri d'altezza.

Richiesto l'intervento al numero unico per le emergenze, al Gianicolo sono intervenuti gli agenti del commissariato Trastevere di polizia e il personale del 118. La 61enne è stata trasportata in codice rosso in ambulanza all'ospedale San Camillo di Roma.