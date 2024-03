Donna rischia il linciaggio in metropolitana: il video

Caos sulla linea B della metropolitana di Roma. Una donna, accusata di aver provato a rubare dalla borsa di una donna a bordo del treno, è finita nel mirino dei presenti dopo essere stata scoperta. Come testimoniano le immagini condivise sui social dalla pagina "Welcome to favelas", la donna viene trascinata fuori dal vagone con forza, per poi finire tra i passeggeri inferociti. Attimi di concitazione e grida, con la presunta borseggiatrice che ha rischiato il linciaggio.

Un treno affollato di pendolari e turisti, cosa che si vede praticamente ogni giorno sulla metro B di Roma, soprattutto nelle fermate tra Piramide, Colosseo e Termini. Uno scenario in cui le borseggiatrici sono solite agire approfittando della confusione: un tentativo di furto che uno dei passeggeri avrebbe scoperto e smascherato davanti a tutti, scatenando l'ira dei presenti, indignati per il comportamento scorretto. Spintoni e insulti, mentre tra la folla c'è chi grida "Lapidatela".