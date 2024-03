Dramma durante la passeggiata: il terreno cede, donna muore davanti al marito e ai figli

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, venerdì 29 marzo, lungo il sentiero del Passo del Lupo, sul Monte Conero (provincia di Ancona), dove una donna è precipitata da un dirupo mentre stava camminando sul sentiero con altre persone straniere.

Le ricerche sono scattate immediatamente. Sul posto sono intervenuti i volontari del soccorso alpino, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elisoccorso. Dopo un paio d'ore la donna, di 53 anni, originaria della Repubblica Ceca, è stata trovata senza vita. Sarebbe caduta per un centinaio di metri: le ferite non le hanno lasciato scampo.

La ricostruzione della tragedia

A ricostruire nel dettaglio l'accaduto è il collega Francesco Benigni su AnconaToday. Da quanto si è appreso, la donna era in compagnia del marito, delle due figlie e del fidanzato italiano di una di loro. A pochi metri dal sasso con la scritta Passo del Lupo, un punto molto noto del Monte Conero, la donna si sarebbe allontanata fino ad una crestina per raggiungere un punto vietato e dove però in tanti si fermano per fare qualche foto e ammirare il panorama. In un attimo il terreno avrebbe ceduto e la donna è precipitata giù, davanti allo sguardo attonito del compagno e degli altri familiari. A dare l'allarme sarebbe stato il fidanzato di una delle due figli. Inutile l'intervento dell'elisoccorso: il medico, calato con il verricello, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Donna morta sul Conero, l'arrivo dell'elisoccorso: video