Due uomini sono stati accoltellati durante una lite, uno è morto

Una banale lite è finita in tragedia. Due uomini sono stati accoltellati durante un diverbio in strada: uno è deceduto in ospedale, l'altro è rimasto ferito a un orecchio. È accaduto nel pomeriggio di oggi 30 dicembre a Frascati, alle porte di Roma. A perdere la vita è un cittadino tunisino, arrivato in gravi condizioni al pronto soccorso. L'altro, un italiano, è stato medicato sul posto.

Un uomo, un 33enne tunisino, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Frascati. I militari si sono messi sulle tracce del presunto aggressore grazie alle testimonianze raccolte: il 33enne è stato bloccato su via Tuscolana, a Roma, mentre si allontanava a piedi. È stato portato in caserma. L'uomo è ora gravemente indiziato di omicidio. Non sono ancora chiari i motivi del gesto, né le cause della discussione. Le indagini, ancora in corso, faranno luce sul caso.