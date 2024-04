Auto tampona tir poi si ribalta, tragico schianto sulla A1: morta ragazza di 21 anni

Eleonora Certelli, romana, 21 anni, è morta nell'incidente stradale che ieri per ore ha bloccato l'Autostrada del Sole A1 nel tratto tra i caselli di Ferentino e Anagni (Frosinone) sulla carreggiata in direzione della Capitale. Nello schianto di martedì pomeriggio, avvenuto intorno alle 16, anche due feriti gravi.

La dinamica dell'incidente non è stata ancora ricostruita con certezza. Un'utilitaria Peugeot per cause ancora in fase di accertamento si è ribaltata più volte dopo lo scontro con un tir. La giovane vittima viaggiava sull'auto guidata dalla madre che avrebbe tamponato il mezzo pesante che la precedeva: Eleonora Certelli è morta sul colpo. I feriti sono stati trasferiti in elicottero a Roma.

Sull'autostrada chilometri di coda. Sul posto hanno operato la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 di Frosinone e il personale di Società Autostrade.