Accoltellò un 35enne in spiaggia: il trapper Elia17Baby a processo

Giudizio immediato per Elia Di Genova, il cantante romano accusato di tentato omicidio a Tempio Pausania. La notte del 14 agosto 2022, il trapper, in arte Elia17Baby, pugnalò alla schiena Fabio Piu, 35enne di Sassari, dietro un noto locale sulla spiaggia del golfo di Marinella, in Gallura, a pochi passi da Porto Rotondo.

Il 35enne si è salvato grazie al tempestivo intervento di alcuni presenti. La ferita, però, gli ha poi procurato serie lesioni alla spina dorsale tanto da compromettergli in parte l'uso delle gambe. Il cantante 26enne è attualmente detenuto nella casa circondariale di Viterbo. L'udienza è stata fissata per il prossimo 22 marzo 2023.