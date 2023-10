Palazzina rasa al suolo da un'esplosione: sotto le macerie una coppia di anziani

Una esplosione poi il crollo: il tetto di quella che fino a ieri era una palazzina di due piani si trova al piano strada e dalle macerie si è sviluppato un incendio, visibile anche a distanza complice una densa nube di fumo grigio. È successo a Monestirolo lungo la strada provinciale tra San Nicolò di Argenta e Ferrara. Nella serata di ieri sabato 21 ottobre intorno alle 21:45 un forte boato ha scosso l'abitato di Argenta: probabilmente a causare l'esplosione lo scoppio di un bombolone di Gpl interrato.

Secondo quanto appreso da Ferraratoday sotto le materie vi sarebbero due persone, una coppia di circa 70 anni. Immediatamente i vicini hanno provato a contattarle, ma i telefoni hanno sempre squillato a vuoto. Intorno alle nove del mattino di oggi domenica 22 ottobre i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie il corpo privo di vita di un uomo. Si cerca un'altra persona, una donna, segnalata come dispersa.

Sul posto in arrivo da Piacenza un macchinario speciale dotato di una pinza per macinare e demolire il tetto, pericolante e ormai rischioso per le operazioni di ricerca. Complessivamente sul posto stanno operando 43 vigili del fuoco da Ferrara, Portomaggiore e Molinella, le squadre abilitate per ricerca persone da Bologna, Treviso, Rovigo e Venezia. Le unità cinofile di Bologna e Parma e le squadre di movimento terra da Forlì e Piacenza.

